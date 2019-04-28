شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 6 مواطنين من كفر الشيخ محتجزين في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مصر في التدخل لدى السلطات الليبية للإفراج عن 6 مواطنين، من مدينة برج البرلس في كفر الشيخ، كانوا محتجزين في أحد السجون الليبية، منذ 25 يناير الماضى، بعد القبض عليهم في أحد الأكمنة أثناء توجههم إلى محل إقامتهم، بعد وصولهم إلى طرابلس من خلال المنافذ الرسمية، حيث يعملون في ليبيا بطريقة شرعية.

وتضم القائمة: صبرى أحمد عطية دردرة، ومحمود محمد إبراهيم غالى، وعبدالنبى محمد عبدالنبى شاهين، ومحمد محمد عبدالنبى شاهين، وصلاح محمد إبراهيم غالى، ومحمد أحمد أحمد أبوسالم.

وقال السيد رمضان بكرى، قريب أحد المفرج عنهم، لـ«المصرى اليوم»، إن صبرى أحمد عطية، أحد المفرج عنهم، اتصل به وأبلغه بأنه تم الإفراج عنهم جميعًا.