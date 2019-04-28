شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ومدير الأمن يشهدان قداس عيد القيامة بكنيسة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، ويرافقه اللواء رضا طبلية مدير الأمن، مساء السبت، قداس عيد القيامة بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها.

وقدم المحافظ التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة، معربًا عن تمنياته بعيد قيامة مجيد سعيد، وأن يعم الأمن والأمان ويحفظ مصر الغالية، بينما تزينت جدران الكنيسة بالألوان المعبرة عن العيد وردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنيسة المرتبطة بعيد القيامة.

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وحضر القداس الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وحمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وألقى نيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا عظة مؤكدًا فيها على «ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والإنتاج حتى تزدهر مصر، مقدمًا التهنئة للمصريين على العبور الجديد والمشاركة الكاسحة في التعديلات الدستورية، والتي ترسم طريقا جديدا للتنمية والاستقرار في مصر، مؤكدا وقوف جموع الشعب المصري خلف القيادة السياسية خلال المرحلة المقبلة».

من جانبها، فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إجراءات أمنية مشددة حول الكنائس في بنها وشبرا الخيمة وطوخ والخانكة، لتأمين الاحتفالات، ومنع ما يعكر صفو احتفالات الأخوة المسيحيين بالعيد، حيث تم نشر القوات والأكمنة والبوابات الإلكترونية حول الكنائس، وتخصيص حرم لكل كنسية ومنع ركن السيارات بالقرب من الكنائس إلى جانب الاستعانة بخبراء المفرقعات، وتم تنظيم دورية أمنية على الشوارع المحيطة بالكنائس.