شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس الوادي الجديد تشهد إقبالًا كثيفًا لأداء صلوات قداس عيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت كنائس الوادي الجديد، السبت، إقبالًا كثيفًا لأداء الصلوات وحضور قداس عيد القيامة المجيد، والذي ترأسه نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس، أسقف كنائس الوادي الجديد والواحات، بمعاونة الآباء الكهنة والقساوسة، وهم القس برثلماوس، والقس تواضروس، والقس شنودة، بجانب عشرات الشمامسة وشعب الكنيسة، وتكرر قداس عيد القيامة والطقوس القبطية بكنيستي مارجرجس بالداخلة ومارمينا بالفرافرة.

وفي السياق نفسه، شددت مديرية أمن الوادي الجديد من إجراءات تأمين كنائس المحافظة أثناء قداس عيد القيامة، وبالأخص بمحيط كنيسة العذراء مريم بالخارجة، التي تشهد توافدًا كثيفًا من الأقباط، وتضم مقر أسقف كنائس المحافظة، بجانب تشديد تأمين كل الكنائس والطرق المؤدية إليها.