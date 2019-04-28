شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارته لمطرانية الأقباط الأثوذوكس.. محافظ الجيزة يهنئ الحضور بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التهنئة بمناسبة عيدالقيامة المجيد ( للأقباط الأثوذوكس)، خلال زيارته لمطرانية الأقباط الأرثوذوكس بشارع مراد بمدينة الجيزة مساء اليوم السبت حيث كان في إستقباله الأنبا ثيئودوسيوس أسقف الجيزة وتوابعها.

وبحسب بيان، السبت، أبدى الحضور سعادتهم لحرص قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية مشاركتهم الإحتفال بمختلف المناسبات الدينية، كما بادالوهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان الكريم.

ورافق المحافظ خلال الزيارة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب ووفد من مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بالجيزة.