شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ورئيس مدينة بنها يفتتحان معرض «أهلا رمضان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، والمهندس حمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، السبت، معرض «أهلًا رمضان» ببنها.
وأكد المحافظ أن المعرض مقام على مساحة 800 متر مربع وبمشاركة 60 شركة عارضة، مشيرًا إلى أن الشركات تعرض السلع الغذائية الأساسية و«ياميش» رمضان والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار أقل عن المعروض بالأسواق، حيث تصل نسب التخفيضات إلى 30% لبعض السلع.
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