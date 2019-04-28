شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر المواطنين قبل شم النسيم: لا تتناولوا رأس سمكة الفسيخ وأحشاءها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الوزارة إلى الدرجة القصوى، فضلًا عن جاهزية أكثر من ألفي سيارة إسعاف لتأمين الاحتفالات بأعياد شم النسيم.

وتابع مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «تم إعدام 8 أطنان أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك بمختلف المحافظات»، مناشدا المواطنين عدم تناول كميات كبيرة من «الفسيخ»، خاصة رأس السمكة والأحشاء، وشراء الأسماك المملحة من مصادر موثوق فيها.

وأوضح مجاهد أن الخط الساخن للوزارة، الذي يتلقى الشكاوى والاستفسارات، هو 16474.