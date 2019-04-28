شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يشهد قداس عيد القيامة بمطرانية ببا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، مساء السبت، قداس عيد القيامة بمطرانية ببا.

كان في استقبال المحافظ الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا وتوابعها، على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة، حيث قدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين بهذه المناسبة، متمنيًا أن يكون عيد بهجة وفرحة على كل المصريين.

حضر القداس اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، رئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، والمقدم عمرو محمد، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم أحمد نجيب «الرقابة الإدارية»، والدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وأعضاء بيت العائلة المصرية بالمحافظة.