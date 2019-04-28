شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: الدول المشاركة في «الحزام والطريق» تمثل 65% من تعداد سكان العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مبادرة الحزام والطريق الصينية تستهدف خلق مسارات لحركة التجارة والتنمية لتدفق رؤوس الأموال.

وأضاف «إبراهيم»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن «مبادرة الحزام والطريق تضم 71 دولة قابلة للزيادة، حيث تمثل هذه الدول 65% من حجم تعداد سكان العالم».

وأوضح أن الصين تولي اهتمامًا كبيرًا بالشق الاقتصادي أكثر من المجالين العسكري والسياسي، مردفًا: «الصين رائدة الاشتراكية تقود حركة حرية التجارة العالمية».