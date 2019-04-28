شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس ورؤساء الطوائف المسيحية بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، برقيات تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ورؤساء الطوائف المسيحية، بعيد القيامة.

وأعرب «شوقي» عن أصدق التهاني والأمنيات بالاحتفال بتلك المناسبة الجليلة لجميع أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن «أعياد الإخوة المسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وأن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان لوطننا العزيز».