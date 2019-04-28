شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس الفيوم تحتفل بعيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الكنائس القبطية بمحافظة الفيوم، بعيد القيامة المجيد، مساء السبت، بالصلوات والتسابيح، بحضور الآلاف من الأقباط على مستوى المحافظة، وترأس نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم، قداس عيد القيامة المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الفيوم.

وشهد برنامج الاحتفال صلوات خاصة بالمناسبة، وقراءة الإنجيل الذي يخص القيامة المجيدة، ورحب القمص مينا ميخائيل، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، بالحضور من القيادات الحزبية والنقابية والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، والشخصيات العامة والصحفيين والإعلاميين.

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وقرأ القمص بيشوي حلمي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم، رسالة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على الحضور بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وشارك اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، والقيادات التنفيذية والأمنية، والدكتور أشرف رحيل، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وألقى نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم، كلمة عن القيامة المجيدة ورحلة أسبوع الآلام، واستمر القداس الإلهي حسب الطقوس المعتادة في هذا العام.