شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أمني بمحيط كنائس المنيا لتأمين احتفالات عيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، مساء السبت، من انتشارها بمحيط المطرانيات والكنائس داخل 9 مراكز لتأمين احتفالات عيد القيامة. Advertisements ونشرت مديرية الأمن قوات إضافية وفرقا أمنية لتأمين القداس والصلوات، ودفعت بمدرعات وسيارات دفع رباعي بمحيط المطرانيات والكنائس الأكثر كثافة، كما أغلقت الطرق المحيطة بمناطق دور العبادة القبطية. كما قامت فرق المفرقعات بعملية تطهير وتمشيط لمقر المطرانيات والكنائس والمناطق المحيطة بها، فيما انتشرت فرق الحماية المدنية تحسبا لوقوع حرائق، أو حوادث طارئة. وتفقد اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، يرافقه اللواء مجدي سليم، مدير البحث الجنائي، عددًا من الخدمات الخاصة بتأمين قداس العيد بمدينة المنيا.

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