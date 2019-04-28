شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية «المورستان» على الهوسابير.. فريق جامعي يقدم حالة فنية شبابية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض فرقة مسرح كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مسرحية «المورستان» على مسرح الهوسابير بوسط البلد، الخامسة مساء الجمعة 3 مايو.

«المورستان» من تأليف وإخراج عمار صبري، المعيد بالكلية، وتمثيل مجموعة من الطلاب الهواة، تعبر عن حالة حراك مسرحي شبابي يحتفي بالأفكار الجديدة.

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وهذا هو العرض الجديد لمسرحية «المورستان» التي لاقت إقبالًا شبابيًا طلابيًا ضخمًا عند العرض الأول على مسرح MUST opera house بحضور وفد من وزارة الثقافة، ولاقت نجاحًا وإشادة.

ويناقش العرض عدة قضايا اجتماعية تمس الشباب وتصوراتهم لحياتهم وتقاطع ذلك مع فكرتى الأمل والاغتراب، وتضم «المورستان» تنوعًا فنيًا يجمع بين الدراما والتمثيل والغناء والاستعراضات.