شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يقدم التهنئة للأقباط بكنيسة السيدة العذراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء السبت، زيارة لكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة الأقصر، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، رفقة نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ومدير أمن المحافظة اللواء طارق علام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

كان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المراق له، الأنبا يوساب، أسقف عام الأقصر، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي، كما توجه محافظ الأقصر لزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إبراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي.

وأكد «ألهم» على روح المحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى أن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد تربطهم روابط الأخوة والوطنية، ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.