شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح معرض بيع مستلزمات رمضان وعيد الفطر بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مساء السبت، معرض «أهلًا رمضان» لبيع مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر المبارك والمُقام بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، وتقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والقوات المسلحة وشباب الخريجين وكبار تُجار الجملة.

وأوضح المحافظ في بيان، السبت، أن المعرض يضم ٦٠ باكية تحتوي على كل المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة وأمان المنتشرة بنطاق دائرة المحافظة، للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجًا.

وتفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها، كما التقى المواطنين واطمأن منهم على انخفاض الأسعار في المعرض، مشددًا على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان وياميش رمضان، بعد أن تلاحظ إقبال كبير من أبناء المحافظة لشراء احتياجات الشهر الفضيل.

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وأضاف المحافظ أن معارض «أهلا رمضان» ستقام بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف توفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج، لمحاربة ارتفاع الأسعار .

وقرر تخفيض سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة من 110 إلى 95 جنيهًا، وذلك بمعرض أهلاً رمضان بمدينة الزقازيق، والتقى المحافظ مع المواطنين المترددين على المعرض والذين أعربوا عن سعادتهم بتنظيم هذه المعارض السنوية بمراكز ومدن المحافظة، مطالبين بضرورة استمرارها على مدار العام لخلق التنافسية في السوق وإتاحة السلع بأسعار مخفضة.

وأكد غراب أن المحافظة انتهت من إقامة معارض أهلًا رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير كل السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تتراوح ما بين 25 و30% وبجودة عالية، وذلك في إطار خطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.

شارك في الافتتاح اللواء الدكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد، وفايزة عبدالرحمن، مدير مديرية التموين، وأسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، وحسام شبكة، مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من نواب البرلمان والمواطنين.

السلع الغذائية للمواطنين

السلع الغذائية للمواطنين

السلع الغذائية للمواطنين

السلع الغذائية للمواطنين