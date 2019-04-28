شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية تدين سلسلة تفجيرات سريلانكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني سلسلة التفجيرات التي وقعت بجزيرة سريلانكا اليوم والتي اسفرت استشهاد العشرات وإصابة مئات من المصلين والآمنين.

وتستنكر الكنيسة بشدة كل أنواع العنف ضد أي إنسان أيا ما كان معتقده أو جنسه أو جنسيته.

وتصلي من أجل أسر الشهداء الذين سفكت دماؤهم الزكية كي يمنحهم الرب التعزية والصبر، كما تطلب من أجل الشفاء العاجل للمصابين.

وتصلي من أجل عالمٍ خالٍ من الكراهية والعنف وأن يسود الحب والسلام كل ربوع المسكونة.