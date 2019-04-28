شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى جنوب أفريقيا ينقل تهنئة السيسى لأقباط جوهانسبرج بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية فى جنوب أفريقيا، مساء اليوم السبت، فى احتفالات عيد القيامة المجيد فى الكنيسة القبطية المصرية فى جوهانسبرج ورافقه كامل أعضاء السفارة المصرية فى بريتوريا. ونقل السفير شريف عيسى تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ابناء مصر من الأقباط المقيمين فى جنوب افريقيا. كما أشار السفير فى كلمته إلى الجهود التنموية التى تقوم بها الحكومة المصرية فى جميع القطاعات، كما نوه السفير إلى أنه حتى الان قد صدرت تراخيص لبناء ما يزيد على 894 كنيسة فى مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر فى جنوب أفريقيا ينقل تهنئة السيسى لأقباط جوهانسبرج بعيد القيامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.