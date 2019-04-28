شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: لم يعد الحفاظ على السنة مجرد حفظ بل صار قضية فهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الحفاظ على سنة الحبيب المصطفى سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لم يعد مجرد حفظ أو تدوين لها مع أهميتهما ، فهما الخطوة الأولى للحفاظ على السنة النبوية المشرفة. وقال الوزير، فى بيان له: لابد أن تتبعهما خطوة لا تقل أهمية عنهما، بل قل إن الفائدة المرجوة من الخطوة الأولى لا تتم ولا تكتمل إلا بها ، وهي قضية الفهم الواعي لمقاصد السنة النبوية المشرفة ، وهذا ما نفهمه من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين " ، فإذا كان نفي انتحال المبطلين قائما على الحفظ والتدوين ومتطلبا لهما ، فإن نفي تحريف الغالين وتأويل الجاهلين لا يتمان ولا يمكن أن يتما إلا بفهم مرامي ومقاصد السنة النبوية المشرفة من خلال العلماء المتخصصين من أهل الاجتهاد والنظر الشرعي المعتبر ، ولذا كان لزاما علينا أن نجتهد في استنباط هذه المقاصد وتدريسها بروح تراعي ظروف العصر ومستجداته في ضوء الحفاظ على الأصول والثوابت .

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