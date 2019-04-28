شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الدولة والأزهر فى قداس عيد القيامة بكاتدرائية القديسين بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من رجال الدولة وممثلا عن الأزهر السفير عبد الرحمن موسى، والدكتور محمد عبد العاطى منسق بيت العائلة ومجموعة من السيدات المسلمات، فى قداس عيد القيامة بكاتدرائية القديسين بالزمالك، وسط شعب الكنيسة الذى يتوافد على الكاتدرائية لحضور قداس القيامة الذى يترأسه المطران منير حنا. وبدأ معلم الكاتدرائية المرتل مودى فى ترتيل ألحان القيامة بالكنيسة الكاتدرائية بالزمالك قبل قليل من بدء صلوات قداس عيد القيامة المجيد. Advertisements

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