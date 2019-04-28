شعب الكنيسة يستقبل البابا تواضروس بالزغاريد وعلم مصر بقداس عيد القيامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل شعب الكنيسة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب دخوله للكاتدرائية بالزغاريد وعلم مصر.

ويتوافد الحضور على الكاتدرائية لحضور قداس عيد القيامة بالكاتدرائية حيث وصل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ومريان عازر عضو مجلس النواب.



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