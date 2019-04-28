شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزارة التموين:

وزارة التضامن:

وزارة التربية والتعليم: وزارة الزراعة:

الزراعة: 143 ألف رأس ماشية و5 ملايين طائر مذبوحات بالمجازر خلال 30 يوما ‎

Advertisements وزارة التعليم العالى: وزارة القوى العاملة: وزارة الإسكان:

وزارة النقل: وزارة الأوقاف:

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