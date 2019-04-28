شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي على التهنئة بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شعب الكنيسة بعيد القيامة المجيد، قائلا: "بالأصالة عن نفسى وباسم المجمع المقدس وكافة الهيئات القبطية والشعب القبطى فى مصر وبلاد المهجر أهنئكم وأنقل لكم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى أرسل برقية صباح اليوم،وأناب عنه المستشار عمر مروان رئيس شئون مجلس النواب.

وقدم قداسة البابا تواضروس الشكر للفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع، ولجهد القوات المسلحة فى التأمين، كما قدم الشكر للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على التهنئة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وأضاف قداسة البابا، بعظته اليوم، خلال ترأسه قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أناب عنه الدكتور هشام توفيق رئيس قطاع الأعمال وهنأنا المستشار عدلى منصور، وحضر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.