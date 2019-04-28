اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، منها تأكيد الرئيس السيسي دعمه الكامل للكشف عن ملابسات مقتل "ريجيني"، وإعلان استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح. السيسى يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعمه الكامل للكشف عن ملابسات مقتل "ريجيني" الأوقاف: استخدام مكبرات الصوت فى صلاة التراويح بالمساجد الكبرى بتصريح النقض تصدر حكما بإدراج 20 متهما بينهم 4 سيدات على قوائم الإرهاب 5 سنوات انتحار 3 فتيات من عائلة واحدة فى البحيرة.. التحريات: ابتلعن أقراص حفظ الغلال.. وأزمة نفسية السبب Advertisements غرق طفل عمره 5 سنوات بحمام سباحة بأحد فنادق شرم الشيخ قطع المياه عن 11 منطقة فى القاهرة بسبب انقطاع الكهرباء وزير الاتصالات يبحث مع 10 شركات صينية ضخ استثمارات بالسوق المصرى رئيس سريلانكا يحظر جماعة التوحيد وأخرى يشتبه فى مسئوليتهما عن التفجيرات الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة جروس يضم 20 لاعبًا لمواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية ويستبعد بوطيب وحازم



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