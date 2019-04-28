شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فى إطلاق نار بمحيط معبد فى سان دييجو الأمريكية واحتجاز منفذ الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت إدارة شرطة مدينة سان دييجو الأمريكية، اليوم السبت، أن رجلا احتجز لاستجوابه بعد إطلاق نار عند معبد شمالى المدينة أسفر عن وقوع إصابات.

وقال مركز باوى التابع للإدارة على تويتر "توجد إصابات. إنه موقف متطور"، وكانت الإدارة ذكرت فى وقت سابق أن ضباطا يحققون فى تقارير أفادت بوجود رجل يحمل سلاحا بمنطقة معبد شاباد.