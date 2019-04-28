شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فى إطلاق نار بمحيط معبد فى سان دييجو الأمريكية واحتجاز منفذ الهجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت إدارة شرطة مدينة سان دييجو الأمريكية، اليوم السبت، أن رجلا احتجز لاستجوابه بعد إطلاق نار عند معبد شمالى المدينة أسفر عن وقوع إصابات.
وقال مركز باوى التابع للإدارة على تويتر "توجد إصابات. إنه موقف متطور"، وكانت الإدارة ذكرت فى وقت سابق أن ضباطا يحققون فى تقارير أفادت بوجود رجل يحمل سلاحا بمنطقة معبد شاباد.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات فى إطلاق نار بمحيط معبد فى سان دييجو الأمريكية واحتجاز منفذ الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.