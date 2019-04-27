أخبار مصر | انطلاق الدورة التدريبية لخطباء المكافأة على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الدورة التدريبية لخطباء المكافأة على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم السبت فعاليات الدورة التدريبية لجميع خطباء المكافأة على مستوى الجمهورية ، والتي تشمل جميع خطباء المكافأة عدا كلٍّ من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين ومعاونيهم ، وجميع الوعاظ ومدرسي العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ، وكل من أحيل إلى المعاش من أئمة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف .

وتعقد الدورة على مستوى الجمهورية بجميع المديريات الإقليمية بداية من اليوم السبت وحتى الأربعاء المقبل من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء ، وذلك بواقع محاضرة لمدة ساعتين من الرابعة حتى السادسة مساءً ومحاضرة لمدة ساعة من السادسة والنصف حتى السابعة والنصف مساء .