أخبار مصر | "الأوقاف": انطلاق فاعليات الفوج التاسع لمعسكر أبي بكر الصديق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": انطلاق فاعليات الفوج التاسع لمعسكر أبي بكر الصديق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انطلاق فعاليات الفوج التاسع لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي، والذي يستضيف عدد (70) إمامًا ومفتشًا ومدير إدارة، وذلك بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية يوم الاثنين المقبل.

ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية للتبصير بأخلاقيات الإسلام، والاستعداد لشهر رمضان الفضيل.

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ويشارك في المعسكر عدد (70) إمامًا، ومفتشًا، ومدير إدارة وذلك على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف للعاملين بها ، وفي ضوء خطة الوزارة بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك واتساقا مع مبادرة القيم الأخلاقية التي تتبناها الوزارة.