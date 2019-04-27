أخبار مصر | دار الإفتاء: شم النسيم عادة مصرية لا يوجد فيها ما يخالف الشرع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار الإفتاء: شم النسيم عادة مصرية لا يوجد فيها ما يخالف الشرع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دار الإفتاء، إن شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية، وإنما يحتفل المصريون جميعًا في هذا الموسم بإهلال فصل الربيع بالترويح عن النفس وصلة الأرحام وزيارة المنتزهات.

وأضافت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك: ممارسة بعض العادات المصرية القومية كتلوين البيض وأكل السمك، وكلها أمور مباحة شرعًا، فبعضها مما يحث عليه الشرع الشريف ويرتب عليه الثواب الجزيل؛ كصلة الأرحام.

وتابعت: بعضها من المباحات التي يثاب الإنسان على النية الصالحة فيها؛ كالتمتع بالطيبات، والتوسعة على العيال، والاستعانة على العمل بالاستجمام.