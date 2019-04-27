أخبار مصر | سفير مصر بفيينا يشارك في قداس عيد القيامة بمطرانية عذراء الزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر بفيينا يشارك في قداس عيد القيامة بمطرانية عذراء الزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد السفير عمر عامر، سفير مصر فى فيينا، وممثلها الدائم أمام المنظمات الدولية مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد في مطرانية الأقباط الأرثوذوكس "عذراء الزيتون" بالعاصمة النمساوية فيينا.

شارك فى صلوات القداس القنصل العام محمد فرج، ونائب السفير الوزير مفوض، هالة يوسف، والمستشار الثقافى والتعليمى، الدكتور عمرو الأتربى، وأعضاء السفارة.

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وحرص عدد من رموز الجالية من أعضاء النادي المصري والاتحاد العام والروابط الممثلة للجالية المصرية فى النمسا، على المشاركة فى القداس لتهنئة الأقباط بالعيد.

وتضمن القداس، كلمة مصورة من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتهنئة الأقباط فى الخارج بعيد القيامة.

وجدد السفير عامر، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للأقباط المصريين فى الخارج، بمناسبة عيد القيامة خلال لقائه مع كهنة وعامة الأقباط عقب القداس.