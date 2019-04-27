أخبار مصر | الأرصاد تعلن عن طقس الغد: شديد الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تعلن عن طقس الغد: شديد الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومتوقع أن يكون الطقس حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوبه نهارا، لطيف ليلا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح سيكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وستكون درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، كالتالي: