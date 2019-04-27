أخبار مصر | الأربعاء.. وزير الأوقاف يلتقي بالدراسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. وزير الأوقاف يلتقي بالدراسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب الحضور يوم الأربعاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحًا بديوان عام الوزارة للقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وذلك بشأن الترتيبات الدعوية والاستفادة بجهودهم العلمية والدعوية خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت الوزارة في بيان لها: أن للقادمين من المحافظات الراغبين في المبيت بأكاديمية الأوقاف تستقبلهم الأكاديمية أن تكون في استقبالهم من عصر يوم الثلاثاء.

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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد مصر بعنوان "رمضان شهر عبادة وعمل"، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت الوزارة، جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.