أخبار مصر | وزيرة الهجرة تشارك في قداس عيد القيامة بالكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تشارك في قداس عيد القيامة بالكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالات عيد القيامة المجيد، حيث شاركت في قداس عيد القيامة بكل من الكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية لتقديم التهاني بحلول هذه المناسبة.

ومن جانبها، بعثت السفيرة نبيلة مكرم برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم: "أبعث بأخلص التهاني القلبية لجميع المصريين داخل ربوع الوطن وكافة المصريين بالخارج بحلول هذه المناسبة مقرونة بأطيب التمنيات؛ وندعو الله بأن تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه".