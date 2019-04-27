انت الان تتابع التعليم: امتحان أول ثانوي هدفه قياس مستويات الفهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحانات التابلت - صورة أرشيفية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان له، اليوم السبت، أن أسلوب التحضير (المذاكرة) الأمثل يتلخص في محاولة فهم الموضوع جيدا عن طريق الكتاب المدرسي، وكذلك المحتوى الإضافي الموجود على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري، مطالبا طلاب الصف الاول الثانوي، أن يلاحظوا أن هذا النوع من الامتحانات يستهدف "قياس مستويات فهم نواتج التعلم" ولا يعتمد على نماذج الأسئلة القديمة التي كانت، في مجملها، تقيس مهارات الحفظ وتوجد اجابتها في الكتاب، معربا عن تمنياته لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الإلكتروني، في وقت اليوم، أمثلة استرشادية لنظام التقويم لطلاب الصف الأول الثانوي يتضمن مجموعة من الأسئلة في جميع المواد الأساسية والمواد غير الأساسية بالإضافة إلى طريقة احتساب الدرجات الكبرى والصغرى لكل مادة. وأكدت الوزارة في بداية كتيب الأمثلة

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