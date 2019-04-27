شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسيّة (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يرأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مندوب عن رئيس الجمهورية ومجموعة من الوزراء والسفراء ورجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والمئات من الأقباط.

ودقّت أجراس بالكاتدرائية لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد؛ حيث دخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى وسط موكب من كبار الأساقفة والكهنة والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان، مرددين الألحان الخاصة بهذه المناسبة.

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ويحضر القداس عدد كبير من مسؤولي الدولة، في مقدمتها وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نبيلة مكرم، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات الدينية.

وتزينت الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالورود وانتشرت فرق الكشافة لإرشاد المدعوين والمصلين.