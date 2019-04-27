شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يرفض السفر للعلاج في الخارج: «العملية في مستشفى حكومة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه يرفض السفر للعلاج في الخارج من مرض سرطان القولون.

وأضاف «مدكور» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «ربنا يمنحني القوة، وأعطاني هدية من خلال مرضي»، متابعا: «هعمل العملية يوم 1 أو 2 رمضان، في مستشفى دار الشفاء الحكومية».

وأكد الإعلامي أنه يرفض السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، قائلا: «الكثير نصحوني بالسفر للعلاج في الخارج وأنا أرفض تماما السفر، وواثق في مستشفياتنا»، موضحًا اكتشافه للمرض بعد إجرائه لفحوصات طبية اعتيادية، متابعًا: «قالولي لازم نعمل العملية في أقرب وقت، لكن طلبت توفية التزاماتي الأول».