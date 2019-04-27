شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور: تلقيت 3 آلاف رسالة على الواتس.. ومكنتش أعرف إن الناس بتحبني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه فوجئ بالحب الشديد من جانب الجمهور تجاهه، بعد إعلانه خبر إصابته بسرطان القولون.

Advertisements

وأضاف «مدكور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»، قائلا: «اتخضيت من محبة الناس، وكنت فاكر غير كده، ومكنتش أعرف إن الناس بتحبني بهذا الشكل، ويمكن ده سر قوتي».

وأكد تلقيه عددًا كبيرًا من رسائل الاطمئنان، قائلًا: «تلقيت 3 آلاف رسالة على الواتس، لدرجة إن الموبايل هنّج»، موجها الشكر لعدد من الفنانين الذين حرصوا على الاطمئنان عليه، مثل تامر حسني، وإسعاد يونس، وأحمد حلمي، وكريم عبدالعزيز، متابعا: «أمير كرارة كلمني الساعة 8 صباحا عشان يطمن عليا».

وأردف الإعلامي شريف مدكور أنه حلق شعره في العام الماضي على الهواء تضامنًا مع أطفال السرطان والآن هو واحد منهم، قائلا: «ربنا عايزني أحس بإحساسهم، عشان أدعمهم بشكل أكبر»، مشيرا إلى تلقيه رسائل دعم من أطفال السرطان.