شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 810 ملايين جنيه قروض «مشروعك» لتمويل 13 ألف مشروع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن إجمالي حجم القروض الممنوحة للشباب بالمحافظة من خلال «مشروعك» بلغت 810 ملايين و300 ألف جنيه حتى الآن، لتمويل عدد 13 ألفًا و287 مشروعًا استثماريًا متنوعًا، ساهمت في توفير 32 ألفًا و630 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

Advertisements

وأشار «آمنة» في تصريحات صحفية، السبت، إلى أن نشاط المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذي يبدأ من 25 ألف جنيه حتى مليوني جنيه من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5%.

وأوضح أن تلك القروض الميسرة تأتى تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجه «آمنة» بتذليل كل العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، وتقديم الاستشارات الفنية التي تحتاجها المشروعات متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة «مشروعك».