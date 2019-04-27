شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة في محيط كنائس الدقهلية استعدادًا لعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدّدت مديرية أمن الدقهلية، السبت، من إجراءاتها التأمينية بمحيط الكنائس، بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.
ونشرت المديرية القوات الخاصة وقوات مكافحة الشغب بمحيط الكنائس، كما دفعت بسيارات دفع رباعي محملة برشاشات بمحيط دير القديسة دميانة والكنائس الكبرى ووضعت بوابات إلكترونية على مسافة من مداخل الكنائس لتفتيش رواد الكنيسة قبل الدخول للقداسات.
كما منعت مرور السيارات أو وقوفها بمحيط الكنائس وفحصت قوات الحماية المدنية والمفرقعات الكنائس ومحيطها بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن الأسلحة.
وتفقد اللواء محمد حجي، مدير الأمن، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث، التأمينات بمحيط الكنائس، وشدد مدير الأمن على اليقظة والحذر.
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