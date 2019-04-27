شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية»: 3 تريليونات دولار حجم صادرات الصين للعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الصادرات الصينية وصلت لقيمة 3 تريليونات دولار، ومصر جزء رئيسي من التجارة الصينية من خلال قناة السويس.

وأضاف «عز»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، قائلا: «تجاوز حجم الصادرات الصينية للعالم 3 تريليونات دولار»، متابعا: «إفريقيا هي التوجه الرئيسي للصين، وتعتمد بشكل كبير على قناة السويس كمحور للتجارة».

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن 300 شركة صينية نقلت استثماراتها إلى مصر، متابعا: «مصر توفر أكثر من مليار مستهلك من خلال مشاركتها في عدد من المناطق الحرة، بجانب السوق المصرية البالغة 100 مليون مستهلك».