شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك في قداس عيد القيامة بالكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في احتفالات عيد القيامة المجيد، حيث شاركت في قداس عيد القيامة بكل من الكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية لتقديم التهاني بحلول هذه المناسبة.

وبعثت السفيرة نبيلة مكرم برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقالت في البرقية: «أبعث بأخلص التهاني القلبية لجميع المصريين داخل ربوع الوطن وكل المصريين بالخارج بحلول هذه المناسبة مقرونة بأطيب التمنيات؛ وندعو الله بأن تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه».