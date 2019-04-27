شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: مصر في طريقها لتكون مركزًا للطاقة في شرق المتوسط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر «رقم مهم جدًا» في مبادرة «الحزام والطريق» المنعقدة في العاصمة الصينية بكين، أخذًا في الاعتبار موقع قناة السويس.
وأضاف «راضي»، في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز» السبت، أن مبادرة «الحزام والطريق» تهدف لدعم الاقتصاد والتجارة البينية بين الدول، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ثوابت مصر تجاه دول مبادرة «الحزام والطريق».
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد في كلمته بمنتدى «الحزام الطريق» أن الاستثمار في البنية الأساسية هو أساس التنمية، موضحًا أن الرئيس شدد على ثوابت مصر القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مستعرضًا التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن مبادرة «الحزام والطريق» تضم خطوط كابلات بحرية خاصة بالاتصالات والإنترنت، وأن مصر من أكثر دول العالم التي تمر عبرها الكابلات البحرية.
وأكد «راضي» أن مصر في طريقها لأن تكون مركزا للطاقة في شرق المتوسط ما يمثل إضافة كبيرة للمبادرة، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات بين مصر والدول العربية وأفريقيا وأوروبا تسهل التحرك من مصر لأسواق أخرى.
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