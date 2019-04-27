شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس: 20 شركة صينية وفرت ألف فرصة عمل لخريجينا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق راشد، رئيس جامعة قناة السويس، إن التعاون مع الصين بدأ منذ عام 2008 بإنشاء معهد علمي لتدريس اللغة الصينية للمصريين.
وتابع راشد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «جامعة قناة السويس تستعد لوضع آليات لفرز المبتكرين والموهوبين في المجال العلمي».
وأوضح راشد أن أكثر من 20 شركة صينية وفرت ألف فرصة عمل لخريجي جامعة قناة السويس، خلال ملتقى توظيف أقيم الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة قناة السويس: 20 شركة صينية وفرت ألف فرصة عمل لخريجينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.