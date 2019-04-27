شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس: 20 شركة صينية وفرت ألف فرصة عمل لخريجينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق راشد، رئيس جامعة قناة السويس، إن التعاون مع الصين بدأ منذ عام 2008 بإنشاء معهد علمي لتدريس اللغة الصينية للمصريين.

وتابع راشد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «جامعة قناة السويس تستعد لوضع آليات لفرز المبتكرين والموهوبين في المجال العلمي».

وأوضح راشد أن أكثر من 20 شركة صينية وفرت ألف فرصة عمل لخريجي جامعة قناة السويس، خلال ملتقى توظيف أقيم الأسبوع الماضي.