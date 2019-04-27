شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: موقع مصر المتميز يمثل أهمية كبرى لمبادرة "الحزام والطريق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن "مصر تمثل أهمية كبرى لمبادرة (الحزام والطريق) ؛ نظرا لموقعها المتميز، حيث يوجد بها قناة السويس التى تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، بالإضافة إلى مشروع محور القناة الطموح الذى تنفذه مصر، ويشتمل على مناطق صناعية وأخرى اقتصادية، فضلا عن مشروعات الطاقة التى من شأنها أن تجعل مصر مركزا للطاقة بشرق المتوسط، كذلك الموانئ التى يتم تنفيذها بمصر الآن فى نطاق محور قناة السويس والبحر المتوسط؛ وهو ما يمثل أهمية كبرى لتلك المبادرة التى أطلقتها الصين".

ونوه السفير بسام راضى - فى مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، مساء اليوم السبت - بأن المبادرة تضم حوالى 65 دولة على مستوى العالم، وبها حوالى 60% من تعداد العالم ، و70% من الناتج المحلى العالمي"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة أطلقتها الصين فى عام 2013 كفكرة ومبادرة، وتم تفعيلها فى أول مؤتمر عقد بالصين فى عام 2017.

وأضاف أن الهدف الرئيسى لهذه المبادرة هو دعم الاقتصاد والتجارة البينية بين الدول ومد خطوط الاتصالات بينها ، لافتا إلى أن مصر من أكثر دول العالم التى تمر عبرها تلك الكابلات البحرية الخاصة بالرقمنة والمعلومات الديجيتال.

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وقال السفير بسام راضى "إن مبادرة الحزام والطريق من أهم المبادرات التى أطلقتها جمهورية الصين الشعبية ، مشيرا الى أن المبادرة تهدف إلى دعم التجارة والاقتصاد بين 3 مناطق جغرافية فى العالم هى آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن بينها الشرق الأوسط ، كما تهدف إلى إنشاء محاور ضخمة ما بين الـ 4 مناطق المذكورة".

وأضاف أن الحزام يعنى الطريق البرى وطريق السكك الحديدية الذى يربط ما بين الصين والدول الأوروبية، مخترقا آسيا الوسطى وصولا إلى فرنسا والمملكة المتحدة ، عبر 6 محاور طرق برية، بالإضافة إلى 6 محاور أخرى سكك حديدية فى نفس المناطق.

وأوضح أن الطريق يعنى الطريق البحري، الذى يمتد من الصين عبر بحر الصين الجنوبى إلى المحيط الهندي، ومن المحيط الهندى إلى القرن الأفريقى، إلى باب المندب، ثم قناة السويس، ثم البحر المتوسط، وصولًا إلى القارة الأوروبية.