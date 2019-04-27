شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد في دقيقة..10 خطوات أمنية لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت وزارة الداخلية من التواجد الأمني وتعيين الارتكازات ونقاط ملاحظة الحالة لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد. وتم فرض طوق أمني في محيط دور العبادة والمنشآت الهامة، و الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع، فضلا عن الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد في دقيقة..10 خطوات أمنية لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.