شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الليبى يأمر باحتجاز سفينة إيرانية فى ميناء مصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، إن مكتب النائب العام الليبي أمر بحجز سفينة إيرانية فى ميناء مصراته بعد التأكد من كونها على قائمة العقوبات الأميركية.

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