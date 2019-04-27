شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة ومصطفى بكرى يشاركان بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، كلا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والإعلامى مصطفى بكرى لحضور قداس عيد القيامة الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

استعدت الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية لاستقبال صلوات عيد القيامة المجيد والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وتزينت الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالورود وصور القيامة في مختلف أرجائها، فيما انتشرت فرق الكشافة لإرشاد المدعوين والمصلين لأماكن جلوسهم داخل الكاتدرائية، بينما يردد الشمامسة الألحان الكنسية الخاصة بهذه المناسبة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة ومصطفى بكرى يشاركان بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.