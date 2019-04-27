شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صلاة عيد القيامة بالكنيسة الكاثوليكية فى مدينة نصر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل صلاة عيد القيامة بالكنيسة الكاثوليكية بمدينة نصر، فى القاهرة، وترأس الصلاة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية. حضر عدد كبير من أقباط الطائفة بمدينة نصر، كما حضر اللواء أشرف حسنى مندوب وزير الداخلية. Advertisements

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