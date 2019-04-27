الخليج 365 تكشف غدا أسباب انشقاقات مكاتب جماعة الإخوان بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: التفاصيل الكاملة لأسباب انشقاقات مكاتب الإخوان بالمحافظات.

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