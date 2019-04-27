شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة وهشام عرفات يصلان الكاتدرائية للمشاركة فى قداس عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق والفنان سمير الإسكندرانى، وحلمى النمنم وزير وزير الثقافة الأسبق، ومنال عوض محافظ دمياط إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لحضور قداس عيد القيامة.



وبدأت ألحان القيامة بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية قبل بدء صلوات قداس عيد القيامة المجيد. وتشهد المنطقة المحيطة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية تكثيفا أمنيا من قبل قوات الجيش والشرطة، ويقوم أفراد الكشافة التابعين للكنيسة بتفتيش كل الحضور قبل دخولهم للكنيسة بدعوات رسمية.



ويتوافد شعب الكنيسة على الكاتدرائية لحضور قداس القيامة الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بعد قليل. ويترأس البابا مساء اليوم صلوات القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور شخصيات عامة ومندوب عن الرئاسة والوزراء ورجال الدولة.