الشركة الأفريقية للأمن توفر فرص عمل لتأمين بطولة الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الشركة الأفريقية للأمن والحراسة عن توافر فرص للمشاركة فى تأمين بطولة الأمم الأفريقية بمرتبات مجزية، بالإضافة لمميزات أخرى من تدريب وتأمينات اجتماعيه وتوفير الزى الموحد والوجبات. للاستفسار والتقديم برجاء الاتصال على "٠١٠١٨٥٥٦٥٧٤- ٠١٢٠٥٩٢٢٢٦٨- ٠١٢٠٥٩٤٩٩٩٣- ٠١٢٧٠٧٧٠٠٢٠" للتقديم برجاء التوجه إلى مقر الشركة 21 شارع محمد على البقلى - ميدان المحكمة - مصر الجديدة – القاهرة. Advertisements

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