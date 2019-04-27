صور.. معلم الكاتدرائية يبدأ ترتيل ألحان القيامة.. وبدء توافد المصلين قبل القداس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ معلم الكاتدرائية المرتل إبراهيم عياد فى ترتيل ألحان القيامة بالكنيسة الكبرى بالكاتدرائية قبل 80 دقيقة من بدء صلوات قداس عيد القيامة المجيد. ويترأس البابا مساء اليوم صلوات القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور شخصيات عامة ومندوب عن الرئاسة والوزراء ورجال الدولة.

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