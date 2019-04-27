أخبار مصر | "الإفريقية للأمن" تعلن عن وظائف خالية بمرتبات مجزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإفريقية للأمن" تعلن عن وظائف خالية بمرتبات مجزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، عن وظائف خالية، بمرتبات مجزية بالإضافة لمميزات أخرى من تدريب وتأمينات اجتماعية وتوفير الزي الموحد والوجبات، وسيشارك الواقع عليهم الاختيار فى تأمين كأس الأمم الإفريقية. للاستفسار والتقديم يمكن الاتصال على الأرقام التالية "٠١٠١٨٥٥٦٥٧٤- ٠١٢٠٥٩٢٢٢٦٨- ٠١٢٠٥٩٤٩٩٩٣- ٠١٢٧٠٧٧٠٠٢٠". والتقديم بمقر الشركة 21 شارع محمد على البقلي - ميدان المحكمة - مصر الجديدة – القاهرة.



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